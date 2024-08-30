Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirme: Nükleere dönüşme riski mevcut

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Slovenya'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki mevcut durum ve ikili iş birliklerinin ele alındığı ifade edildi.

Bakan Fidan, "Sayon Fajon ile iki ülke arasında son derece verimli görüşmelerde bulunduk. Bu çerçevede iş birliğimizi, temas ve istişarelerimizi arttırma konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak az önce 2024- 2026 dönemi için bir eylem planı hazırladık ve imzaladık. Eylem planı ikili ilişkilerimize belirgin bir ivme kazandıracak. Bu sayede somut ve planlı adımlarla ilişkilerimizi her alanda geliştirme imkanı bulacağız. İkili ticaret hacmimizde gerçekten çok düzenli bir artış var bu bizim için bir memnuniyet kaynağı. Ticari ilişkilerimizi daha da artırma konusunda mutabıkız. Bu hususta karşılıklı iradenin mevcudiyetini bugün bir kez daha teyit ettik. Keza Karma Ekonomi Komisyonu 9'uncu Dönem Toplantısını da önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenlemek istiyoruz. Bu çerçevede ülkelerimiz arasında sosyal güvenlik çalışmalarını bir an önce sonuca ulaştırmayı umut ediyoruz. Bu anlaşma ekonomik ilişkilerimize katkı sağlayacağı gibi firmalarımızın karşılıklı yatırımlarını da teşvik edecektir. Ticari ilişkilerimizdeki bir diğer önemli başlık ise ulaştırma konusu. Bu hususta bazı adımlar atmamız gerekiyor. Slovenya nakliyecilerimize yıllık 21 bin transit geçiş belgesi sağlıyor. Ancak Avrupa'ya yönelik ihracatımızdaki artış karşısında bu rakamın yetersiz olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak biz kara taşımacılığı transit geçiş belgelerinde tam liberalleşme sağlanmasından yanayız. Bunun tüm tarafların çıkarına olacağına da inancımız tamdır. Tam liberalleşmenin Avrupa ve Asya arasındaki ticari bağlantının güçlendirilmesine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Slovenya'daki büyük projelerin inşaasında Türk firmalarının yer almasından da memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Koper limanının yük kapasitesini ve Orta Avrupa'ya bağlantısını arttıracak Koper- Divaca ikinci demiryolu projesi ile Karavanke tüneli önemli projeler arasında" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU HÜKÜMETİ ATEŞLE OYNAMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Fidan Gazze'deki mevcut durum ve Orta Doğu'daki gerilim ile ilgili konuşmasında "Başta Filistin olmak üzere Orta Doğu, Balkanlar, Ukrayna ve Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık. Slovenya'nın haziran ayında Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Filsitin'de adil ve kalıcı bir çözüm hayta geçirmek için uluslararası hukuka sahip çıkan ülkelerle ortak çabalarımızı artırabileceğimize inanıyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kilisleri bile bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirmeye yönelik provakasyonalr karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. İsrail Gazze'de yapılan sistematik vahşeti Batı Şeriaya'da maalesef taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelere yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Koltuğunu koruma uğruna kendi ülkesi dahil tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkanlar başta olmak üzere Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail'in barbarlığı artık bir son bulmalı. Masada BMGK kararıyla kayıt altına alınmış bir mutabakat kararı var. İsrail'in kalıcı ateşkese onay vermesi için uluslararası toplum gerekli baskıyı kurmak zorundadır. Kalıcı barışın tek yolu ise her zaman söylediğimiz gibi 67 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletidir. Bunu sağlamaya yönelik çabalarımız vicdan sahibi ülkelerle birlikte hız kesmeden devam etmektedir" dedi.