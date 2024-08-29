Gökyüzünün ’HÜRKUŞ’u! 5 bin saate ulaştı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 11 yıl önce bugün yaptı. HÜRKUŞ'a geçen sürede birçok milli donanım ve mühimmat entegre edilirken silahlı ve silahsız versiyonlarının yanı sıra farklı görevlere yönelik çözümleri geliştirildi.

HÜRKUŞ MİLLİ PLATFORMANLARIN KAPISINI ARALADI

Adını Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'tan alan HÜRKUŞ, daha sonra geliştirilen milli platformların kapısını araladı. HÜRKUŞ ile başlayan serüvende insanlı ve insansız hava araçlarıyla atılan adımlar, Milli Muharip Uçak KAAN ile zirveye çıktı. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunun üzerinden geçen 11 yılın ardından gökyüzünde 5 bin saate ulaştı. HÜRKUŞ, test, eğitim ve görev uçuşlarında yaklaşık 5 bin saate ulaştı. HÜRKUŞ, geçen sürede önemli yetenekler kazandı ve ihracat başarıları yakaladı. HÜRKUŞ-C NASIL DOĞDU

Türk Havacılık Uzay Sanayii, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u geliştirdi.