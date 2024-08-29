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Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler...

Cumhuriyet Halk Partisi ve parti güdümündeki medyanın "çiftçiye mazot, gübre ve prim desteğini kaldırdı" iddiası yalan çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 17:05 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 17:20
Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler...

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Cumhuriyet Halk Partisi ve parti güdümündeki medya yine asılsız bir iddia ile gündemi meşgul etti.

"ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİ KALDIRILDI" YALANI
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Resmi Gazete'de yayımlanan "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemelere İlişkin Karar'ın yürürlüğü konulmasınıa" ilişkin karar üzerinden algıya girişti.

Emir çiftçiye verilen mazot, gübre ve prim desteğinin kaldırıldığını iddia etti.

CHP'li Murat Emir gibi CHP medyası da aynı yalanı köpürttü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İDDİAYI YALANLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı, "mazot ve gübre desteğinin kalktığına" ve "fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağına" ilişkin iddiaları içeren haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Çiftçiye mazot ve gübre desteği devam ediyorÇiftçiye mazot ve gübre desteği devam ediyor

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKMAMIŞTIR"
Birçok ilki barındıran bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50'sini, gübrenin de yüzde 25'ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.

Çiftçiye mazot ve gübre desteği devam ediyorÇiftçiye mazot ve gübre desteği devam ediyor

"DESTEKLER AYNİ OLARAK DEĞİL NAKDİ OLARAK ÖDENECEKTİR"
Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50'sinin desteklenmiş olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kısıtının olduğu 11 il 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize ise gübre maliyetinin kalan yüzde 50'lik kısmı da 'yer altı su kısıtı desteği' olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100'ü desteklenecektir. Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecektir."

Açıklamada, ikinci olarak ise yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiasının ortaya atıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu kararın 2'nci maddesi, 11'inci fıkrasında 'Fark Ödemesi Desteği: Öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla fark ödemesi desteği verilir. Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir' ibaresi yer almaktadır. Bahsi geçen desteklere ilave olarak üreticilerin aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alarak fark ödemesi desteği verilebilecektir."

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