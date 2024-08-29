Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de önemli kabuller! Büyükelçiler güven mektuplarını sundu

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan , Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BİR GÜVEN MEKTUBU DA DANİMARKA'DAN

Bakan Erdoğan daha sonra Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Kabulde Büyükelçi Toft, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu.