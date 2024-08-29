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Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli kabuller! Büyükelçiler güven mektuplarını sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef’in ardından Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u Beştepe'de kabul etti.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 15:45 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 15:57
Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de önemli kabuller! Büyükelçiler güven mektuplarını sundu

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Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Abdul Latheef, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

BİR GÜVEN MEKTUBU DA DANİMARKA'DAN
Bakan Erdoğan daha sonra Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Kabulde Büyükelçi Toft, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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