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NOW TV spikeri Gülbin Tosun'un fişi çekildi! Zorunlu izin meğer Mansur Yavaş polemiğinden değilmiş!

Mansur Yavaş’a hakaret ederek mahalleyi karıştıran Gülbin Tosun’un, küfürlü paylaşımları nedeniyle zorunlu izne gönderildiği belirtildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
NOW TV spikeri Gülbin Tosun’un fişi çekildi! Zorunlu izin meğer Mansur Yavaş polemiğinden değilmiş!

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NOW TV spikeri Gülbin Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirip 'Bir bardak suya muhtaç olun' paylaşımı yaptı. Bu sözlerinin ardından mahalle karıştı. Ardından zorunlu izne gönderildiğini yazdı. Kendisini eleştirenlere, hakaretler yağdırdı. Yavaş'ın tepkisi üzerine ipinin çekildiği iddiası ortaya atıldı. Ancak kanal yönetiminin "Mansur Bey ne bizi aradı ne bizimle konuştu. Hiç devreye girmedi. Gülbin'in önümüzdeki hafta çıkacağı izni 2 gün öne çekmesinin nedeni Mansur Yavaş değil, bir kadın takipçinin kendisine yönelttiği eleştiriye verdiği cevaptaki nezaketsizlikten dolayı böyle bir karar aldık" dediği vurgulandı.
Tosun, zorunlu izne gönderilmesinin ardından "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" ifadelerini alıntılamıştı.

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