Bangladeş’te sel felaketi... Başkan Erdoğan’dan mesajı: Yardım elimizi uzatıyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BANGLADEŞ MESAJI Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel felaketiyle mücadele eden Bangladeş için mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz.

5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD'ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. "