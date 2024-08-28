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Bangladeş'te sel felaketi... Başkan Erdoğan'dan mesajı: Yardım elimizi uzatıyoruz

Bangladeş'te yaşana sel felaketi sonrası Türkiye harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölge için yardım eli uzatıldığını belirterek, "Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık." dedi. Erdoğan, Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 13:27 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:42
Bangladeş’te sel felaketi... Başkan Erdoğan’dan mesajı: Yardım elimizi uzatıyoruz

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Bangladeş'te 20 Ağustos'ta şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde Yaklaşık 5,6 milyon kişi etkilendi. Sel felaketinde 27 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BANGLADEŞ MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel felaketiyle mücadele eden Bangladeş için mesaj paylaştı.

Türkiye'nin bölgeye yardım eli uzattığını belirten Başkan Erdoğan, "Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz.

5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD'ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. "

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