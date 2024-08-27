Başkan Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi."
NE OLMUŞTU?
Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde 27 kişi hayatını kaybetti.
Bdnews24'ün haberine göre, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, basın toplantısındaki açıklamasında, yaklaşık 5,6 milyon kişinin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi.
Rıza, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini belirterek, 2 kişinin kaybolduğunu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğünü söyledi.
Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiğini ifade eden Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoku bulunduğunu ve selden etkilenen bölgelerde yardımların devam ettiğini kaydetti.