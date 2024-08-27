SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü

Başkan Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü. Görüşmede Bangladeş’te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:02 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:10
Başkan Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi."



NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde 27 kişi hayatını kaybetti.

Bdnews24'ün haberine göre, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, basın toplantısındaki açıklamasında, yaklaşık 5,6 milyon kişinin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Rıza, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini belirterek, 2 kişinin kaybolduğunu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiğini ifade eden Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoku bulunduğunu ve selden etkilenen bölgelerde yardımların devam ettiğini kaydetti.



YARDIMLAR ULAŞMIYOR

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının dağıttığı yardımlar selden etkilenen uzaktaki bölgelere ulaştırılamıyor.

Kara yolundaki ulaşım sıkıntıları ve yeterli sayıda teknenin bulunmaması uzak bölgelerdeki sel mağdurlarına yiyecek, su, ilaç gibi temel yardımların ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
Galatasaray’da bir takım yolcu! Tam 11 isme kapı göründü
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şam’la yeni dönemin yol haritası
Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için aramalar 2 noktada yoğunlaştı | Annesinden yürek yakan sözler
SON DAKİKA