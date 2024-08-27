Türkiye’den sel felaketi meydana gelen Bangladeş’e yardım eli!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bangladeş 'te 20 Ağustos'ta meydana gelen selin etkili olduğu bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.





Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

