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Türkiye'den sel felaketi meydana gelen Bangladeş'e yardım eli!

Türkiye sel felaketinden etkilenen Bangladeş'e yardım elini uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Feni bölgesindeki köylere 16 bin 750 yardım paketi ve temel ihtiyaç desteği sağladı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:31 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:31
Türkiye’den sel felaketi meydana gelen Bangladeş’e yardım eli!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Bangladeş'te 20 Ağustos'ta meydana gelen selin etkili olduğu bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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