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Adalet Bakanı Tunç’tan başörtülü öğrenciye ilişkin soruşturma açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başörtülü olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 19:12 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 19:13
Adalet Bakanı Tunç’tan başörtülü öğrenciye ilişkin soruşturma açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk ceza Kanunu'nun 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

"28 ŞUBAT ZİHNİYET VURGUSU"

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bu zihniyetin eski Türkiye'de kaldığını belirterek, "Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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