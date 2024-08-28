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CHP'deki '50 vekil' kavgasında karar! Tanju Özcan'a verilen kınama 'Bay Kemalistler'i kesmedi... Genel Merkez'e 'ev zencisi' tepkisi

CHP'deki '50 vekil' tartışmasında karar çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği polemik sonrası disiplinlik olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'kınama' cezası verildi. Karar sonrası Özcan alaycı bir üslupla "Bütün cezaları aldım, rekorlar kitabına girmeye hak kazandım" dedi. Kılıçdaroğlu cephesini ise 'kınama' cezası kesmedi. Bay Bay Kemal'e yakın isimler dikkat çeken 'Ev zencisi' çıkışında bulunup Genel Merkez'e yüklendi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 20:52 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 21:23
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaosun ardı arkası kesilmiyor. Partinin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "içeride sadık 50 vekilim var" çıkışı ipleri gerdi.

"SEN TANRI MISIN TARİKAT LİDERİ Mİ?"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert dille hedef aldı, "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju ÖzcanKemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan

Daha sonrasında ikili arasında polemik tavan yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cenazeme gelme" resti çekti, Özcan ise "Zaten gelmem. Hakkımı helal edemem" dedi.

Tartışma alevlenince Genel Merkez topa girdi.

TANJU ÖZCAN'A KINAMA CEZASI

CHP yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju ÖzcanKemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan


"BÜTÜN CEZALARI ALDIM, REKORLAR KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞIMDIR"

Özcan, kınama cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim, niye mi? Bir partilinin alabileceği 'Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç' bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmışımdır."

Tanju Özcan'a verilen 'kınama' cezasına tepkiTanju Özcan'a verilen 'kınama' cezasına tepki

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ GENEL MERKEZ'E TEPKİLİ... "EVİN ZENCİSİ MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Tanju Özcan'a verilen 'kınama' cezası Kılıçdaroğlu cephesi tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek, CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Özbek, "Kılıçdaroğlu'na evin zencisi muamelesi bu kararla tescillendi! Bugün 7. genel başkanına sahip çıkamayan parti iradesi yarın ne yapacak?" dedi.



Son dakika: CHPden Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... 50 vekil tartışmasında son noktaSon dakika: CHPden Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... 50 vekil tartışmasında son nokta

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