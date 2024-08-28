CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP ) kaosun ardı arkası kesilmiyor. Partinin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "içeride sadık 50 vekilim var" çıkışı ipleri gerdi. "SEN TANRI MISIN TARİKAT LİDERİ Mİ?" CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert dille hedef aldı, "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'A KINAMA CEZASI CHP yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan Daha sonrasında ikili arasında polemik tavan yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cenazeme gelme" resti çekti, Özcan ise "Zaten gelmem. Hakkımı helal edemem" dedi. Tartışma alevlenince Genel Merkez topa girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan





"BÜTÜN CEZALARI ALDIM, REKORLAR KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞIMDIR"



Özcan, kınama cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim, niye mi? Bir partilinin alabileceği 'Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç' bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmışımdır."