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Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik'ten açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler ise mevcut saldırıların durumu daha da kötüleştireceğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak plana yönelik "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:20 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 19:41
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın (Yisrael Katz) Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de alçak plana yönelik sert ifadeler kullandı.

''CEZAİ VE ZORLAYICI TEDBİRLERİN ALINMASI ŞARTTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik "soykırımcı politikalarının" uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in, (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." değerlendirmesine yer verilerek, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen "bir avuç" ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

ÖMER ÇELİK: KATLİAM ŞEBEKESİNİN HEDEFİ TÜM İNSANLIKTIR

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Batı Şeria'da halkın, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u rol model olarak seçtiğini belirterek paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

AŞIRI SAĞCI KATZ'IN BATI ŞERİA PLANI!

İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından Yisrael Katz, Batı Şeria'daki ''tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savundu. Katz, buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.



BM: FİLİSTİN'DEKİ FELAKETİ KÖTÜLEŞTİRİR

Birleşmiş Milletler ise, Filistin sınırlarında insanların katledilmesine yönelik tepki göstererek ''İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı geniş çaplı saldırılar, Filistin topraklarında felaket seviyesindeki durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor'' ifadelerini kullandı.

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