Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama

AŞIRI SAĞCI KATZ'IN BATI ŞERİA PLANI!



İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından Yisrael Katz, Batı Şeria'daki ''tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savundu. Katz, buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.