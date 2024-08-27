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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail'in Kudüs'teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin söylemlerine yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, ''İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.'' dedi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 20:57 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:13
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin söylemlerine yönelik açıklama yaptı.

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Harem-i Şerif'e 'siyonist' baskın! İTamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da sinagog" hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.''

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvirİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir

MESCİD-İ AKSA'DA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail Ordu Radyosu'na konuşmuş, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Ben-Gvir, öte yandan "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna ise "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

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