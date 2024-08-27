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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı!

İstanbul Beylikdüzü'nde uygulama noktasından kaçan araçtan FETÖ'nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 3 kişi yakalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı!

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İstanbul Beylikdüzü'nde uygulama noktasından kaçan araçtan FETÖ'nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cihat Yıldız'ın Ahmet Hızal ile içinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora "Önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti" dedi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu belirlendi.

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