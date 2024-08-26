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CHP’li İBB’nin 1 yıl önce hizmete açtığı metro durağında tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavanın içinden sular aktı. Ekiplerin, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önlediği anlar ise kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 00:25 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 00:49
CHP’li İBB’nin 1 yıl önce hizmete açtığı metro durağında tepki çeken görüntüler: Tavandan sular aktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl önce hizmete açılan Ataköy- Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan sular aktı.

Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların o alandan geçişlerini önledi.

ATAKÖY OLİMPİYAT METRO HATTI DA BİTMEDEN AÇILMIŞTI

Ataköy - Olimpiyat Metro hattının açılışında İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı konuşmada "Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunun farkındayız." demişti.

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