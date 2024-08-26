SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İBB'ye tepki: "İstanbul’u peşkeş çekiyorlar"

Bitlis’te konuşan Başkan Erdoğan, Boğaz’daki kaçak inşaat ile ilgili “Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul’un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İBB’ye tepki: İstanbul’u peşkeş çekiyorlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ahlat'ta 21 yıl sonra toplanan kabine öncesi Bitlislilere seslenen Başkan Recep Erdoğan, Bitlis'e ve 85 milyona hizmet etmenin millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdinde olduklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.

Cumhurdan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğandan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilkCumhurdan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğandan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Cumhur'dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...
Emekliliği kolaylaştıracak düzenleme! Memura ek gösterge... Çalışanları destekleyecek adımlar | 7 adımda reform yağmuru
Başkan Erdoğan, Ahlat’taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Çalışana yıllık izin rehberi! Zamanaşımı var mı? Ne zaman parası alınır? | Kullanamadığı izni olanlar dikkat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Osmanlı sorusu geceye damga vurdu!
Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: ’Özel’ tasfiye planı ve FETÖvari ’Ayak’ oyunu
Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...
Ankara’yı sel aldı! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarmıştı! Yollar göle döndü | Ankara hava durumu
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yeni gelişme! Kan lekeleri Narin’e mi ait? Narin Güran öldürüldü mü?
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar
KARE KARE İHYA | İşte Bitlis’in eski ve yeni hali! Başkan Erdoğan açıkladı: 26 milyar liralık dev yatırım
SON DAKİKA