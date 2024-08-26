Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İBB'ye tepki: "İstanbul’u peşkeş çekiyorlar"

Ahlat'ta 21 yıl sonra toplanan kabine öncesi Bitlislilere seslenen Başkan Recep Erdoğan, Bitlis'e ve 85 milyona hizmet etmenin millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdinde olduklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.