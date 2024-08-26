Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı: Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.