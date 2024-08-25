Pirireis Akdeniz’de göreve hazır! Mavi Vatan’a yeni güç!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:

-Deniz Kuvvetlerimiz'in gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız.

-Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik öneme haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyoruz.

-Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor.

-Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

-Hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir.

-Tersane altyapımızı güçlendiriyoruz. Aksaz Tersanesi Ege ve Akdeniz'in kesiştiği konumda olduğu için stratejik açıdan önemlidir.



Başkan Erdoğan, Pirireis denizaltısının hizmete alınması töreninde, dünyaya mesaj verdi. "ATTIĞIMIZ ADIMLARI

Muarızlarımız korkuyla takip ediyor'' dedi.

REİS SINIFININ ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 67,6 m. (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m. daha uzun)

- Tekne diş çapı: 6,3 mil

- Yükseklik: 13,1 m. (periskoplar hariç)

- Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton

- Hız (satıhta): 10+ knot

- Hız (dalış durumda): 20+ knot Mürettebat: 27 görevli