9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklamalar: "Eğer bu adımları atmazlarsa..."

Amerikalı Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos Cuma günü erişime kapatıldı.
Amerikalı Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi Instagram, Türkiye'de 2 Ağustos Cuma günü erişime kapatıldı.
Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilerek "kurallara uyulması" şartıyla açılacağı bildirildi ve 8 gün sonra saat 21.30'da erişim engeli kaldırıldı.
INSTAGRAM TEKRAR KAPATILACAK MI?
Milyonlarca kullanıcı Instagram'ın tekrar kapatılıp kapatılmayacağını araştırırken konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
'Instagram tekrar kapatılacak mı? sorularını Bakan Tunç, şu sözlerle cevapladı:
"Kanunda çocuk istismarı, terör propagandası gibi bazı katalog suçlar bulunduğunu, bunlarla ilgili yapılan ihbarda yargının "Bu içeriği çıkarın" dediğini, ancak çıkarılmadığı takdirde de para, reklam, bant daraltma şeklinde kademeli cezalar uygulandığını anlattı.Instagram'da bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım." dedi.
BU ADIMLARI ATMAZLARSA...
Aynı zamanda Bakan Yılmaz Tunç, "Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz." ifadesini kullandı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARINI ELEŞTİRDİ
Öte yandan Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarının ekonomiyi olumsuz etkilemek için ortaya atılan "kasıtlı iddialar" olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi: "Şu anda uygulanmakta olan ekonomik bir program var. Enflasyonu tek haneye düşürmeye yönelik bir çaba var. Enflasyon, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda çift haneliydi. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüren bir iktidarız. Sonrasında pandeminin getirdiği sıkıntılar, 6 Şubat depremleri ve çevremizdeki savaşlar, ekonomimizi ve dünya ülkeleri arasında da en fazla bizi etkiledi. Dolayısıyla enflasyon çift haneli rakamlara yükseldi. Şimdi yeni bir program uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz bu programla ilgili büyük çaba içerisindeler. Göstergeler de iyi bir noktaya doğru gidiyor."
Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dün akşam bir soruşturma başlattığını hatırlatan Tunç, "İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım. Türkiye ekonomisi eski tek haneli enflasyonun olduğu, halkın alım gücünün artmaya devam ettiği günlere geri dönmesin, ekonomi düzelmesin, sonrasında iktidar, hükümet yıpransın düşüncesiyle yapılan açıklamalar olduğu kanaatindeyim. Bu ülkemize fayda getirecek bir politika değil. Siyasetçilerin de bu konuda sorumlu davranması lazım." ifadelerini kullandı.
"SOKAK RÖPORTAJLARININ YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bakan Tunç sokak röportajları hakkında ise "Kamuoyuna yansımış bazı soruşturmalar bakımından buradan Adalet Bakanı olarak söz söylediğimiz zaman yargıyı etkileyebilir." dedi. Gündeme gelen bazı olaylardan sonra tutuklama gerçekleştiğinde sosyal medyada tepkiler oluştuğuna işaret eden Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti: "Geçmişte cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü oranı yaklaşık yüzde 40 civarındaydı, şu anda yüzde 14'lere kadar indi. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu oranı, tutuklu ve tutuksuz yargılama bakımından önemlidir. Tutuklu sayısında azalma var. Her olayda hemen tutuklama söz konusu olmuyor. Bazı konularda da neden tutuklama olmadı şeklinde halkta infial olduğu durumlar oluyor. Dosya kapsamını, suçun alt ve üst sınırları bakımından tutuklama yasağı olup olmadığına karar verecek olan kişi dosyaya bakan hakimdir. Hakimin verdiği karar beğenilmiyorsa bu konuda bir üst mahkemeye itiraz edilebilir." ifadelerini kullandı.