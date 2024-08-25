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Milli Savunma Bakanlığı: Sınırdan geçmeye çalışam 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 19:01 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 19:16
Milli Savunma Bakanlığı: Sınırdan geçmeye çalışam 8’i FETÖ’cü 9 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.



MSB'den yapaılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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