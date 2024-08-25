Milli Savunma Bakanlığı: Sınırdan geçmeye çalışam 8’i FETÖ’cü 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapaılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."