Milli Savunma Bakanlığı: Sınırdan geçmeye çalışam 8’i FETÖ’cü 9 kişi yakalandı





MSB'den yapaılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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