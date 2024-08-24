ABD’li Büyükelçi Flake’den 15 Temmuz itirafı: Peş peşe çarpıcı açıklamalar!

TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT ROL

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Flake, İsrail'in saldırıları devam ederken, Türkiye gibi bölgesel aktörlerin garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol almadan uzun vadeli bir çözümün zor olduğunu vurguladı.

Bu, Türkiye'nin bölgedeki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.