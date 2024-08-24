ABD’li Büyükelçi Flake’den 15 Temmuz itirafı: Peş peşe çarpıcı açıklamalar!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala, ülkesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş kaldığını itiraf etti.
Politico dergisine verdiği röportajda Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün darbe girişimi ve Gazze Şeridi'ndeki durum gibi kritik konularda değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake
Flake, ABD'nin darbe girişimi sırasında Türkiye'ye verdiği desteğin zamanlamasıyla ilgili olarak, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake
Flake, ayrıca Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki önemli rolüne de dikkat çekti. "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar" diyen Flake, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu operasyonun ardından Başkan Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradığını, ancak Putin'in bu kez aramadığını belirtti. Flake, "Bir tersine dönüş yaşadık" ifadesiyle durumu özetledi.