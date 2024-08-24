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ABD'li Büyükelçi Flake'den 15 Temmuz itirafı: Peş peşe çarpıcı açıklamalar!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, görev süresinin sonuna yaklaşırken yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ABD'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine destek vermekte yavaş kaldığını kabul etti.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 00:27 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 00:53
ABD’li Büyükelçi Flake’den 15 Temmuz itirafı: Peş peşe çarpıcı açıklamalar!

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala, ülkesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş kaldığını itiraf etti.

Politico dergisine verdiği röportajda Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün darbe girişimi ve Gazze Şeridi'ndeki durum gibi kritik konularda değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff FlakeBaşkan Erdoğan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

Flake, ABD'nin darbe girişimi sırasında Türkiye'ye verdiği desteğin zamanlamasıyla ilgili olarak, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff FlakeABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

Flake, ayrıca Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki önemli rolüne de dikkat çekti. "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar" diyen Flake, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu operasyonun ardından Başkan Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradığını, ancak Putin'in bu kez aramadığını belirtti. Flake, "Bir tersine dönüş yaşadık" ifadesiyle durumu özetledi.

TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT ROL
Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Flake, İsrail'in saldırıları devam ederken, Türkiye gibi bölgesel aktörlerin garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol almadan uzun vadeli bir çözümün zor olduğunu vurguladı.

Bu, Türkiye'nin bölgedeki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"
Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde ABD'li senatörleri F-16 satışı konusunda ikna etmek için yoğun çaba harcadığını belirtti. "Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanların varlığına" dikkat çeken Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli" dedi.

Son olarak, bir sonraki ABD büyükelçisine tavsiyelerde bulunan Flake, "Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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