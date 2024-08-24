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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 14:49 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 14:50
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak MSB, Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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