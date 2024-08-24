MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son olarak MSB, Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."