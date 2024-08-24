Başkan Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışını yapacak! "Pirireis" denizaltısı göreve başlıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Mavi Vatanda Güç! Dünyada Söz Sahibi' sloganıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlenecek.



PİRİREİS DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK

Törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için önemli adımlar atılacak. Pirireis Denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Törende Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.