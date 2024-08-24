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Başkan Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışını yapacak! "Pirireis" denizaltısı göreve başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışını bugün gerçekleştirecek. Törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için önemli adımlar atılacak. Pirireis denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Törende Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 15:08 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 15:08
Başkan Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışını yapacak! Pirireis denizaltısı göreve başlıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Mavi Vatanda Güç! Dünyada Söz Sahibi' sloganıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlenecek.

PİRİREİS DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK
Törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için önemli adımlar atılacak. Pirireis Denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Törende Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

BİRÇOK YERLİ ÜRETİCİ KATKI VERDİ
Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor. Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı verdi.

DENİZALTININ KALBİ HAVELSAN'DAN
Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi. Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.

Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN İÇİN İLK
ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıdı. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.

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