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PKK'lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya'da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı

Terör örgütü PKK'nın mensuplarından Ahmet Kumak, 2022 yılında Antalya'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken asitle yakalandı. Daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak'ın PKK'lı bir kişiyle TikTok üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 07:31 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 07:41
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı

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Türkiye'de meydana gelen orman yangınları terör örgütü PKK'nn kirli yüzünü defalarca gözler önüne serdi.

Bu olaylardan birisi de Antalya'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken yakalanan terör örgütü PKK'nın mensuplarından Ahmet Kumak'tı.

Terör örgütü mensupları ekipler tarafından yakalandı.Terör örgütü mensupları ekipler tarafından yakalandı.

Antalya'da, 29 Ağustos 2022'de gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis, PKK adına orman yakma hazırlığı yapan Ahmet Kunak'ı, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ile yakalanmıştı.

Bidonda, PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlennişti.

Tutuklanan Kunak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ahmet Kumak’ın sokak röportajı.Ahmet Kumak’ın sokak röportajı.

"SOKAK RÖPORTAJINDA HAKARET ETMİŞ"
Savcılık tarafından hazırlanan ve Kunak hakkında "terör örgütüne yardım, yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin detaylarına ulaştı. İddianameye göre, daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak'ın tutuklandığını ortaya çıktı.

"OTEL İÇİN ORMANLAR YAKIYORLAR ALGISI"
Bir hafta sonra tahliye olan Kunak, röportaj videosunu Tiktok'a yükledi.

Sosyal medyada adam devşirme avına çıkan bir örgüt yöneticisi, videonun altına "Ahmet Kumak bırak bu ucuz kahramanlığı. Bana numaranı gönder, seninle konuşalım, görüşelim; sana yardımcı olacağım" yorumunu yaptı.

Ahmet Kumak.Ahmet Kumak.

Bu yorum üzerine PKK'lı ile iletişime geçen Ahmet Kumak'a para gönderen örgüt ilk hedef olarak Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı belirledi.

Ancak bu plan uygulanamadı. Örgütün ikinci planı ise Antalya'da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi oldu. Otelin arkasında bulunan ormanı yakmayı planlayan örgüt, "Otel için ormanlar yakılıyor" algısı yapmak istedi.

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