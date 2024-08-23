PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı

Bu olaylardan birisi de Antalya 'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken yakalanan terör örgütü PKK'nın mensuplarından Ahmet Kumak 'tı.

Bidonda, PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlennişti.

Antalya 'da, 29 Ağustos 2022'de gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis, PKK adına orman yakma hazırlığı yapan Ahmet Kunak'ı, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ile yakalanmıştı.

Ahmet Kumak’ın sokak röportajı.

"SOKAK RÖPORTAJINDA HAKARET ETMİŞ"

Savcılık tarafından hazırlanan ve Kunak hakkında "terör örgütüne yardım, yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin detaylarına ulaştı. İddianameye göre, daha önce bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kunak'ın tutuklandığını ortaya çıktı.

"OTEL İÇİN ORMANLAR YAKIYORLAR ALGISI"

Bir hafta sonra tahliye olan Kunak, röportaj videosunu Tiktok'a yükledi.

Sosyal medyada adam devşirme avına çıkan bir örgüt yöneticisi, videonun altına "Ahmet Kumak bırak bu ucuz kahramanlığı. Bana numaranı gönder, seninle konuşalım, görüşelim; sana yardımcı olacağım" yorumunu yaptı.