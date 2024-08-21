PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın kirli planı deşifre oldu! Bıyıklı kamufle detayı hayrete düşürdü! Hedef Konya YHT çıktı

Konya'da bulunan Yüksel Hızlı Tren'e ait bir fotoğraf.



Bu şekilde trenin raydan çıkarak kaza yapmasını hedeflediği ancak bu eylem başarısız olduğu ortaya çıktı.

ÜLKÜCÜ BIYIĞI DETAYI

Bu eylemden sonra örgüt mensubu Ahmet Kumak, Antalya'ya gitti. Kumak'ın orada en lüks yerde yaşaması ve bakımlı olması hatta ülkücü bıyığı bırakması istendi.

Kendisine İzmir'den birinin de yardımcı olarak gönderileceğini belirten örgüt mensubu Ahmet Kumak'a "Ateşin çocuklarının" sorumlusu olacağı sözünün verildiği öğrenildi.