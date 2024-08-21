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PKK'lı kundakçı Ahmet Kumak'ın kirli planı deşifre oldu! Bıyıklı kamufle detayı hayrete düşürdü! Hedef Konya YHT çıktı

Terör örgütü PKK'nın mensuplarından Ahmet Kumak, 2022 yılında Antalya'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken asitle yakalandı. Kumak, hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kirli planları doğrultusunda nasıl hareket ettiği ayrıntılı bir şekilde itiraf etti. Kumak'ın başta Konya Yüksek Hızlı Tren hattını hedef almak istediği ortaya çıkarken, sonradan planını değiştirdiği öğrenildi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin doğal zenginliklerini hedef alan PKK'nın sinsi stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:12 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:12
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın kirli planı deşifre oldu! Bıyıklı kamufle detayı hayrete düşürdü! Hedef Konya YHT çıktı

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Türkiye'de meydana gelen orman yangınları terör örgütü PKK'nn kirli yüzünü defalarca gözler önüne serdi.

Bu olaylardan birisi de Antalya'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken yakalanan terör örgütü PKK'nın mensuplarından Ahmet Kumak'ın yakalanmasıydı.

Kumak, 2022 yılında Antalya'da orman yangını çıkarmak amacıyla hazırlık yaparken asitle yakalanmıştı. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin hedefe konulduğu bu sinsi eyleme ilişkin iddianameye ulaşıldı.

Terör örgütü mensupları ekipler tarafından yakalandı.Terör örgütü mensupları ekipler tarafından yakalandı.

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan İddianamede 26 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Emniyeti'ne ihbarda bulunuldu anlatıldı.

Emniyete yapılan ihbarda, "Ahmet Kumak, Sağda solda sürekli PKK propagandası yapıyor. Bugün de bir şeyler almak için Antalya'ya gitti. Tehlikeli şeyler alabilir. Orman da yakabilir. Bir yerlere eylem de yapabilir" ifadeleri yer aldı.

AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine hemen harekete geçen Antalya emniyeti, Kumak'ın PKK adına orman yakma veya başkaca eylem gerçekleştirme ihtimaline karşı aynı gün şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü mensubu Ahmet Kumak.Terör örgütü mensubu Ahmet Kumak.

HARİTA VE SÜLFİRİK ASİT ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli üzerinde yapılan aramada, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ele geçirildi. Bu maddenin yapılan incelemelerde PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı, tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlendi.

İLK HEDEF KONYA HIZLI TREN HATTI
Soruşturma neticesinde "Devran" isimli örgütü mensubunun Ahmet Kumak ile iletişime geçtiği öğrenildi.

Devran isimli örgüt mensubu Kumak'a Mersin'e giderek burada demir aşındırıcı alet alması gerektiği talimatını verdiği ortaya çıktı.

Talimatın ardından Ahmet Kumak'ın 2 adet demir aşındırıcı aleti alarak Konya Yüksek Hızlı Tren hattına döşediği belirlendi.

Konya'da bulunan Yüksel Hızlı Tren'e ait bir fotoğraf. Konya'da bulunan Yüksel Hızlı Tren'e ait bir fotoğraf.


Bu şekilde trenin raydan çıkarak kaza yapmasını hedeflediği ancak bu eylem başarısız olduğu ortaya çıktı.

ÜLKÜCÜ BIYIĞI DETAYI
Bu eylemden sonra örgüt mensubu Ahmet Kumak, Antalya'ya gitti. Kumak'ın orada en lüks yerde yaşaması ve bakımlı olması hatta ülkücü bıyığı bırakması istendi.

Kendisine İzmir'den birinin de yardımcı olarak gönderileceğini belirten örgüt mensubu Ahmet Kumak'a "Ateşin çocuklarının" sorumlusu olacağı sözünün verildiği öğrenildi.


15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ahmet Kumak hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eylem için hazırlık yapan Ahmet Kumak'a para gönderen Adem Yıldız, Murat Altun, Hayrettin Kaya ve Fikret Kaya hakkında da "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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