SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'de kritik açıklamalar! "Rum kesimi ABD-İngiltere'nin üssü konumunda!"

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İşte "Rum kesim, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 23:22 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:11
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları...
"Rum kesim, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda.

Bu olayları yakından takip ediyoruz. 1960 yılında İngiltere adadan çekilirken çok iyi pazarlık etmiş, 2 egemen üs alıp gitmiş ve bu üslerden yıllardır kendi emellerine yönelik dilediği gibi kullanmaktadır.

Bu defa iş daha da büyüdü, çünkü Amerikanlar, başka milletler hepsi yine Gazze'ye yönelik ve Orta Doğu'ya yönelik oradan faaliyetlerini sürdürmektedirler."

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA