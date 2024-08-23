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Mersin'de anız yakanlara suçüstü: 2 kişi yakalandı!

Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilinçsiz bir şekilde yakılan anız yangınlarını engellemek için mücadelesini sürdürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 12:57 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:58
Mersin’de anız yakanlara suçüstü: 2 kişi yakalandı!

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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bir yandan da bilinçsiz bir şekilde yakılan anız yangınlarına müdahale ediyor.

Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı

2 KİŞİ DRONLA TESPİT EDİLDİ
Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin anız yakma anı dronla görüntülendi.

ANIZ YAKANLARA KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yakma yasağına uymayan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Erdemli ilçesinde 2 şahsın anız yakmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri anız yaktıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin anız yakma anı ise dronla görüntülendi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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