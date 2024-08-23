7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. KRİTİK HAT İÇİN TARİH VERİLDİ

Proje kapsamında Yerköy Cakcak ve Kayseri Düver bölgelerindeki şantiyeleri kurduklarını, Yenifakılı bölgesindeki şantiyenin kurulumuna devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu Yerköy-Kayseri hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu, Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladıklarını belirtti. "ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: