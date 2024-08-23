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Bakan Işıkhan'dan özel hastanelere ücret uyarısı: "5 katı ceza uygulanır"

Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler, kamu hastanelerinden farklı olarak hastalardan ilave ücret alma imkanına sahip. Ancak talep edilen ilave ücretin bazı yasal sınırları bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sınırlara vurgu yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Işıkhan, "Fazla ilave ücret alınması durumunda, her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:53 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:41
Bakan Işıkhan’dan özel hastanelere ücret uyarısı: 5 katı ceza uygulanır

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlardan belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara, bunun 5 katı ceza uygulanacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GSS'li vatandaşlardan sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirtti.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini vurgulayan Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularının aldığı ilave ücretin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamını aşması durumunda, vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik il ve merkez müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini duyurdu.

İLAVE ÜCRET BEDELİNİN 5 KATI CEZA UYGULANIR
Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla ilave ücret alabileceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özel hastanelerin sizden talep ettiği ilave ücretle ilgili SGK'ye yaptığınız şikayet başvuruları incelenerek usulsüz uygulamalar tespit edilirse cezai işlem uygulanır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilir. Fazla ilave ücret alınması durumunda her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır."

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