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Kalkınma Yolu Projesi 4'lü Bakanlar Zirvesi Türkiye'de toplanıyor! Tarih belli oldu

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan mutabakat çerçevesindeki 4'lü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:38
Kalkınma Yolu Projesi 4’lü Bakanlar Zirvesi Türkiye’de toplanıyor! Tarih belli oldu

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Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan mutabakat çerçevesindeki 4'lü Bakanlar Zirvesi 29 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak.

Dolmabahçe SarayıDolmabahçe Sarayı

4'LÜ BAKANLAR KONSEYİ MEKANİZMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 22 Nisan 2024 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, "Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile burada imzaladığımız Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı ile Türkiye, Irak, Katar ve BAE mevkidaşlarımız arasında 4'lü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturduk. Bu mutabakat zaptının ardından çok önemli bir aşamaya geçiyoruz ve Kalkınma Yolu için ilk 4'lü Bakanlar Zirvesi'ni 29 Ağustos saat 14.00'ta İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceğiz" dedi.

KÜRESEL TİCARETİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEYECEK
Bakan Uraloğlu, Mutabakat Zaptı'nda belirtildiği gibi zirvede, Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını kaydetti. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunacağını aktararak, "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının çeşitlenmesini sağlayarak, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak, ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek" açıklamasında bulundu.

DÜNYADAKİ LOJİSTİK SİSTEMİNE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ENTEGRE OLACAĞIZ
Kalkınma Yolu üzerinden gelecek yüklerin Türkiye'nin ulaştırma ağı ve limanları vasıtasıyla her yönde hareket edebileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Koridor sayesinde, dünyadaki lojistik sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olacağız. Ayrıca, yük taşımacılığı için taşımacılara yepyeni seçenekler sunabileceğiz. Kalkınma Yolu'nun mevcut ulaştırma koridorlarını da birbirine bağlayabileceğine, onların da mevcut verimliliğini daha da yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

KAPIKULE-ŞANLIURFA ARASI YAKLAŞIK BİN 592 KİLOMETRE
Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'deki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, "Kalkınma Yolu'nun ülkemizden geçen kesimi Kapıkule-Şanlıurfa arası yaklaşık bin 592 kilometre. Şanlıurfa-Irak sınırı arasında hizmet verecek olan Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yaparak projenin Türkiye'deki kara yolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Halkalı-Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğunda çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Bu hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşürmeyi mevcut hat kapasitesini ise 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolunun projelendirme sürecini de tamamladık. İlgili süreçleri hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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