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Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre, saat 14.59'da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak açıklandı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 15:11 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 15:18
Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-08-23 14:59:45 37.8625 36.28778 7.05 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-23 14:56:09 37.85056 36.28167 6.96 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-23 14:42:58 40.07694 35.97389 7.01 ML 2.1 Sulusaray (Tokat)
2024-08-23 14:36:23 37.8875 36.20972 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-08-23 14:15:33 37.14528 36.94944 7.0 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-23 14:11:33 38.02667 37.0575 8.67 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-08-23 13:53:55 37.88472 36.67778 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-08-23 13:53:05 38.30139 37.84111 10.77 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-08-23 13:51:36 37.14111 36.93778 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-08-23 13:25:30 38.08806 38.44417 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-08-23 13:19:20 37.76917 36.50806 7.0 ML 3.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-08-23 13:02:57 39.85667 28.85472 7.08 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-08-23 12:51:28 39.37278 29.29361 5.41 ML 1.5 Emet (Kütahya)
2024-08-23 12:39:33 42.02778 26.47667 12.1 ML 1.3 Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.60 km] Lalapaşa (Edirne)

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