Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 23 Ağustos 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesinde 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.