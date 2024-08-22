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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaret sonrası gözler Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret çevrilmişti. Sisi'nin 4 Eylül'de Ankara'ya geleceği bildirildi. Ziyaretin ana gündeminin Gazze olması beklenirken, iki ülke ilişkileri masaya yatırılacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de toplanacak.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:47 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 17:16
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaret sonrası gözler Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret çevrilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor!

SİSİ 4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'YE GELİYOR
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geleceği öğrenildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. (14 Şubat 2024)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. (14 Şubat 2024)

YENİ HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Türkiye Mısır arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan 14 Şubat 2024'te Mısır'ı ziyaret etmişti. (14 Şubat 2024)Başkan Erdoğan 14 Şubat 2024'te Mısır'ı ziyaret etmişti. (14 Şubat 2024)

HANGİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE?
LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-SisiMısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi

İKİ LİDER YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİ TOPLAYACAK
İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Sabah'ta yer alan habere gör, birçok alanda anlaşmaya imza atılacak.

Başkan Erdoğan 14 Şubat 2024'te Mısır'ı ziyaret etmişti. (14 Şubat 2024)Başkan Erdoğan 14 Şubat 2024'te Mısır'ı ziyaret etmişti. (14 Şubat 2024)

BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA MISIR'I ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen Mısır ziyaret sonrası şimdi de gözler Sisi'nin Türkiye ziyaretine çevrildi.

Başkan Erdoğandan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar

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