Başkan Erdoğan kendisini çok sevdiğini söyleyen Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.
"ZELİHA TEYZE TAYYİP EVLADINA DUA ETSİN"
Bakan Murat Kurum ziyareti sırasında depremzede Zeliha Teyze'nin Başkan Erdoğan'ı sevdiğini söylemesinin üzerine Erdoğan ile Zeliha Teyze'nin telefonla görüşmesini sağladı.
Başkan Erdoğan, Zeliha Teyze ile görüşmesinde "Öncelikle depremzede kardeşime başları sağolsun, geçmiş olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Zeliha Teyze'nin yanındakiler ona tercüme etsin. Zeliha teyzeye söyleyin, Tayyip evladına çok dua etsin" ifadelerini kullandı.
"ALLAH SİZE CAN SAĞLIĞI VERSİN"
Erdoğan'a yanıt veren Zeliha Teyze, "Allah senden razı olsun. Benim dualarım kabul olur. Allah size can sağlığı versin" dedi.