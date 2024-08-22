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Başkan Erdoğan kendisini çok sevdiğini söyleyen Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri Adıyaman'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için yükselen evlerin son durumunu incelemek üzere Adıyaman'a gitti. Kurum'un ziyaret ettiği depremzede Zeliha Teyze Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Zeliha Teyze ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan "Zeliha Teyze Tayyip evladına dua etsin" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:50 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:03
Başkan Erdoğan kendisini çok sevdiğini söyleyen Zeliha Teyze ile telefonda görüştü: Tayyip evladına dua et

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum ve Adıyamanlı depremzede Zeliha TeyzeBakan Murat Kurum ve Adıyamanlı depremzede Zeliha Teyze

"ZELİHA TEYZE TAYYİP EVLADINA DUA ETSİN"
Bakan Murat Kurum ziyareti sırasında depremzede Zeliha Teyze'nin Başkan Erdoğan'ı sevdiğini söylemesinin üzerine Erdoğan ile Zeliha Teyze'nin telefonla görüşmesini sağladı.

Adıyaman'dan Başkan Erdoğan'a telefon: 'Tayyip Evladına Çok Dua Et'

Adıyamanlı depremzede Zeliha Teyze Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüAdıyamanlı depremzede Zeliha Teyze Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Zeliha Teyze ile görüşmesinde "Öncelikle depremzede kardeşime başları sağolsun, geçmiş olsun diyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Zeliha Teyze'nin yanındakiler ona tercüme etsin. Zeliha teyzeye söyleyin, Tayyip evladına çok dua etsin" ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİZE CAN SAĞLIĞI VERSİN"
Erdoğan'a yanıt veren Zeliha Teyze, "Allah senden razı olsun. Benim dualarım kabul olur. Allah size can sağlığı versin" dedi.

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