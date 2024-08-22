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KKTC'de trafik kazası... MSB acı haberi duyurdu: Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, meydana gelen trafik kazası sonucu Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:30 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:30
KKTC’de trafik kazası... MSB acı haberi duyurdu: Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışması sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

PİYADE ER UĞURCAN IŞIK ŞEHİT OLDU
MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC'DE KAZA
KKTC Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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