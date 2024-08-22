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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 18 ilde Narkoçelik-33 operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 zanlının yakalandığını ve 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 08:05 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 18 ilde Narkoçelik-33 operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ olmak üzere 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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