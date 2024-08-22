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Adana'da bir evin bahçesinden cephanelik çıktı! 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evdeki 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 73 mermi ve 2 çelik yelek bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil K. tutuklandı, Ozan B. ve Ramazan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:25 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:38
Adana’da bir evin bahçesinden cephanelik çıktı! 3 kişi gözaltına alındı

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Adana'da polisin bir evin bahçesinde dedektörle yaptığı aramada, bir kısmı toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca bulundu.

POLİS SEYHAN İLÇESİNDE BİR EVE OPERASYON DÜZENLEDİ
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde dedektörle yapılan aramada bir kısmı toprağa gömülü, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

73 MERMİ 2 ÇELİK YELEK
Polis, ikametin odalarında da 73 mermi ve 2 çelik yelek buldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Evdeki şüpheliler Halil K, O.B. ve R.U. ekiplerce gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Halil K., sorgusunda, "Çok sayıda hasmım var. Silahları ve çelik yeleği kendimi onlardan korumak için bulunduruyorum" dedi. Diğer şüpheliler de silahlarla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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