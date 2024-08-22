Adana’da bir evin bahçesinden cephanelik çıktı! 3 kişi gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Evdeki şüpheliler Halil K, O.B. ve R.U. ekiplerce gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Halil K., sorgusunda, "Çok sayıda hasmım var. Silahları ve çelik yeleği kendimi onlardan korumak için bulunduruyorum" dedi. Diğer şüpheliler de silahlarla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.