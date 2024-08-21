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MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist sarı torbaya!

Milli Savunma Bakanlığı,Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 11:55
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist sarı torbaya!

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MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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