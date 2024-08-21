MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist sarı torbaya!

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."