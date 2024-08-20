Eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’i öldürdü

Hasan Ali Tuncer
DÜĞÜNDE KARŞILAŞTILAR
Olay gecesi tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelip tartıştığı, Yıldırım'ın ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş ettiği, Tuncer'in olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım'ın 2 kez de arkasından ateş ettiği, bir vatandaşın Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurduğu, diğer bir kişinin de elinden silahı aldığı öğrenildi.
Hasan Ali Tuncer
ESKİ ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Yıldırım'ın, bir dönem dershanede Tuncer'in matematik öğretmenliğini yaptığı belirlendi. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ikindi vakti Serik'te toprağa verilecek.