Eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’i öldürdü

Hasan Ali Tuncer

DÜĞÜNDE KARŞILAŞTILAR

Olay gecesi tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelip tartıştığı, Yıldırım'ın ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş ettiği, Tuncer'in olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım'ın 2 kez de arkasından ateş ettiği, bir vatandaşın Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurduğu, diğer bir kişinin de elinden silahı aldığı öğrenildi.