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Eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü. Yıldırım'ın, bir dönem dershanede Tuncer'in matematik öğretmenliğini yaptığı belirlendi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:44 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:44
Eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’i öldürdü

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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya YıldırımEski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım

Yıldırım'ın gözaltında susma hakkını kullandığı, mahkemede ifade vereceğini belirttiği öğrenildi.

İLK TARTIŞMA WHATSAPP VE SOSYAL MEDYADAN
Tarafların, daha önce WhatsApp ve sosyal medya üzerinden tartıştığı, Yıldırım'ın son mesajında 'Benim adım Ziya hoca, bana koca kurt derler. Ben Serik'te 35 yıllık eğitimciyim. Çok öğrenci yetiştirdim' yazdığı öğrenildi.

Hasan Ali TuncerHasan Ali Tuncer

DÜĞÜNDE KARŞILAŞTILAR
Olay gecesi tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya gelip tartıştığı, Yıldırım'ın ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş ettiği, Tuncer'in olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım'ın 2 kez de arkasından ateş ettiği, bir vatandaşın Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurduğu, diğer bir kişinin de elinden silahı aldığı öğrenildi.

Hasan Ali TuncerHasan Ali Tuncer

ESKİ ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Yıldırım'ın, bir dönem dershanede Tuncer'in matematik öğretmenliğini yaptığı belirlendi. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün ikindi vakti Serik'te toprağa verilecek.

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