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Bursa'da şoke eden olay! CHP'nin meclis üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da CHP'nin Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi 32 yaşındaki Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde başından vurulmuş halde bulundu. Memişoğulları'nın intihar ettiği düşünülürken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:10 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 17:10
Bursa’da şoke eden olay! CHP’nin meclis üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları başından vurulmuş halde bulundu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan CHP'nin Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Memişoğulları, evinde başından vurulmuş halde bulundu.

TEK EL SİLAH SESİ
Memişoğulları'ın evinden, tek el silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu.

CHP'nin Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz MemişoğullarıCHP'nin Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Memişoğulları

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

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