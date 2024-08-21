Bursa’da şoke eden olay! CHP’nin meclis üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan CHP'nin Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Memişoğulları, evinde başından vurulmuş halde bulundu.

TEK EL SİLAH SESİ

Memişoğulları'ın evinden, tek el silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu.

CHP'nin Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Memişoğulları

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.