SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan'a 13 yıl sonra bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin ziyareti sırasında gittiği bir camide hediye edilen Kur'an-ı Kerim öptü. Bilindiği gibi daha önce yaptığı açıklamalarda Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapan Putin, son olarak Avrupa'da İslam ve kutsal kitabı hedef alan eylemleri kınamıştı. Putin, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu ve ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu ifade etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 19:54 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 19:54
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra ilk kez geldiği Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti.

Putin'i Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov karşıladıPutin'i Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov karşıladı


KADİROV KARŞILADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozni'de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

PUTİN ÇEÇENİSTAN'IN İLK LİDERİ AHMET KADİROV'UN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Putin, Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan'ın ilk lideri Ahmet Kadirov'un mezarını ziyaret etti.



PUTİN KUR-AN-I KERİM'İ ÖPTÜ
Putin ziyareti sırasında gittiği bir camide hediye edilen Kur'an-ı Kerim öptü.

Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi!

BATI'DAKİ EYLEMLER KINAMIŞTI
Bilindiği gibi daha önce yaptığı açıklamalarda Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapan Putin, son olarak Avrupa'da İslam ve kutsal kitabı hedef alan eylemleri kınamıştı.



KUTSAL KİTABA SAYGISIZLIK RUSYA'DA SUÇ
Putin, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu ve ona yapılan saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu ifade etmişti.

Rusyadan Kuran-ı Kerimin yakılmasına ön ayak olan İsveçe sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşteRusyadan Kuran-ı Kerimin yakılmasına ön ayak olan İsveçe sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte
Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı: Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz | AFAD açıkladı: 36 hane tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den terörle mücadele açıklaması: DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü
Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu
Son dakika: Kudüs’te Ultra Ortodoks kaosu! İsrail polisinden askerlik yasasını reddeden Yahudilere müdahale
Okan Buruk’tan son dakika değişikliği! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... İsrail pasaportu çıktı! | Araba yaktılar | Ne zaman iade edilecekler?
Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur’dan Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’ya dış kapının mandalı benzetmesi! Nilüfer sessizliğini bozdu
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Tutuklanan cani suç makinesi çıktı
Mehmet Sepil’den Ali Koç olayına flaş yorum! İlk defa görüyorum
İsrail ile ABD’den kirli iş birliği: Ateşkes oyun amaç Gazze’yi parçalamak! Beyaz Saray Hamas’a Tel Aviv’in şartlarını dayatıyor
Galatasaray’dan Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Türkiye’de maymun çiçeği var mı? Son durum ne?
Son dakika: El Fetih’e suikast! İsrail ordusu Lübnan’da Filistinli direniş grubunun yöneticisini hedef aldı
SON DAKİKA