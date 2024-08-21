Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra ilk kez geldiği Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra ilk kez geldiği Çeçenistan'da Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti.
KADİROV KARŞILADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozni'de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
PUTİN ÇEÇENİSTAN'IN İLK LİDERİ AHMET KADİROV'UN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Putin, Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan'ın ilk lideri Ahmet Kadirov'un mezarını ziyaret etti.
PUTİN KUR-AN-I KERİM'İ ÖPTÜ
Putin ziyareti sırasında gittiği bir camide hediye edilen Kur'an-ı Kerim öptü.
BATI'DAKİ EYLEMLER KINAMIŞTI
Bilindiği gibi daha önce yaptığı açıklamalarda Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapan Putin, son olarak Avrupa'da İslam ve kutsal kitabı hedef alan eylemleri kınamıştı.
KUTSAL KİTABA SAYGISIZLIK RUSYA'DA SUÇ
Putin, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu ve ona yapılan saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu ifade etmişti.