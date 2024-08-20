SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

6 yılda rekor seviye: İşte İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı!

Avrupa’nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı ile ilgili önemli bir istatistik daha ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos’a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:19 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:33
6 yılda rekor seviye: İşte İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği yolcu sayısı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uçuş trafiğinde Avrupa'nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana hizmet verdiği yolcu sayısı belli oldu.

29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de Dünya'da adından söz ettiriyor.

İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiİstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

303 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ
Avrupa'nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos'a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiİstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.

2024 YILI HEDEFİ
Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77'lik uçuşlarda ise yüzde 12,46'lık bir büyüme planlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
PKK’lı teröristlerin Amanoslar’a uzanan paramotor oyunundan Fransa çıktı! İşte hain planın perde arkası
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Çankırı’daki orman yangını kontrol altında
SON DAKİKA