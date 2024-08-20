6 yılda rekor seviye: İşte İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği yolcu sayısı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Uçuş trafiğinde Avrupa'nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana hizmet verdiği yolcu sayısı belli oldu. 29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de Dünya'da adından söz ettiriyor.

İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi 303 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ

Avrupa'nın dört yıldır üst üste en yoğun havalimanı olan, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos'a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi.