CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi denizi kirletti ceza kesildi: 464 bin 585 lira!

EKİPLER İNCELEME YAPTI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı.

KOYU RENKLİ VE KİRLETİCİ SU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.