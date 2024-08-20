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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi denizi kirletti ceza kesildi: 464 bin 585 lira!

Denizi kirleten CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:39 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:43
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi denizi kirletti ceza kesildi: 464 bin 585 lira!

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Denizi kirleten CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası uygulandı.

EKİPLER İNCELEME YAPTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı.

KOYU RENKLİ VE KİRLETİCİ SU TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

AKIŞ DURDURULDU
Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu.


Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYEYE 464 BİN 585 LİRA CEZA
Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.

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