Özgür Özel'in bacak bilmecesi! "Vuruldu" dediler neler yaşandığını anlattı

FETÖ'cüler bana Ergenekon ve Balyoz'dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış "Özel kurşunla yaralandı." Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet'te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

"Manisa'da evde ahşap merdivende iki - üç basamak kala topuk üstü düştüm. Yani, üç basamak vardı. Topuğum üçüncü basamağı sıyırdı. İkinci basamağa gelince kendimi kurtarayım diye topuk üstü zıpladım. Sol parmak üstüne zemine basınca tık etti. Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki "İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi."

"BARA GİTMEDİM"

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013'ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

FETÖ SÖYLÜYOR CHP'Lİ VE ATATÜRKÇÜLER PEŞİNE TAKILIYOR

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP'li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki "Buyursunlar, Ankara'dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ'cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara'dayım, kapım açık."

Bacağının son durumunu da açıklayan Özel, "Çatlakla kırık arası. Kendi kendine iyileşecek. Doktor "Az yürüyüp ayağını yukarı kaldırır mısın?" dedi. Dedim ki "Hacıbektaş'a, fıstık mitingine, Karakucak güreşlerine gideceğim." O zaman dedi ki "İnce alçı yapacağım." On gün alçı olacak. Beşinci günündeyiz. Asfalt ayakkabısı gibi bir şey var. Onunla gezip duruyoruz." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: SİYASİ MESAJ VERME KAYGISI VARSA ONUN YERİ HACIBEKTAŞ DEĞİL!

CHP lideri Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş-ı Veliyi anma törenlerinde yaptığı konuşmayı da eleştirdi.

Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hacıbektaş-ı Veli'yi anma programında bir araya geldi

Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve İmamoğlu'nun hedef aldığı yorumlarına yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası üstüme alarak, anlam arayarak dinlemedim. Söylediği sözlerin kendi içinde anlam bütünlüğü var. Siyasi bir mesaj almak için de vermek için de yanlış bir yer orası. Öyle birşey yapacaksak sana röportaj veririz, öbürünün TV kanalına çıkarız. Ama siyasi bir mesaj verme kaygısı varsa onun yeri Hacıbektaş değil. Siyasi konuşmalar yaparsak Hacıbektaş der ki "Burada ne işiniz var? Ben herkesi çağırıyorum, siz ne yapıyorsunuz!"