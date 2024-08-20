MHP lideri Devlet Bahçeli'den "17-25 Aralık" çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan ayrışma olduğuna dair iddialara 17-25 Aralık çıkışıyla sert bir yanıt verdi. 17-25 Aralık kumpasının FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir." dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den "17-25 Aralık" çıkışı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bahçeli şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.