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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "17-25 Aralık" çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan ayrışma olduğuna dair iddialara sert bir yanıt verdi. 17-25 Aralık üzerinden çıkarılmak istenen fitneye dikkat çeken Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." dedi. FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan çıkarmamız mümkün değildir diyen Bahçeli, CHP'nin kanalı Halk TV'ye de tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 14:57 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:27
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan ayrışma olduğuna dair iddialara 17-25 Aralık çıkışıyla sert bir yanıt verdi.

17-25 Aralık kumpasının FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den "17-25 Aralık" çıkışı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bahçeli şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

17-25 ARALIK FETÖ DARBESİDİR
Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.

Devlet BahçeliDevlet Bahçeli

CHP'NİN KANALINI İŞARET ETTİ: HAYAL KIRIKLIĞNA MAHKUMLAR
Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir. Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

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