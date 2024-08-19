Türkiye’den kritik çıkarma: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Malezya’da!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti.
Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Güler, daha sonra Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Malezya’da
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Malezya'ya resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, ilk olarak Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Emir Salim Yüksel'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM İLE BİR ARAYA GELDİLER
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaretinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmî Konutu'na geçti.