İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu: 4 bin 491 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular İçin Çember Daralmaya Devam Ediyor❗️

8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-21" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣. 4️⃣9️⃣1️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📍0-5 yıldır aranmakta olan 4️⃣.4️⃣5️⃣5️⃣ şahıs,

📍5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣9️⃣ şahıs,

📍10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣7️⃣ şahıs "ÇEMBER-21" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📍Hırsızlıktan 6️⃣9️⃣0️⃣ şahıs,

📍Dolandırıcılıktan 2️⃣9️⃣1️⃣ şahıs,

📍Yağmadan 1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs,

📍Adam Öldürmeden 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs,

📍Cinsel Suçlardan 1️⃣2️⃣8️⃣ şahıs,

📍Narkotik suçlarından 8️⃣6️⃣0️⃣ şahıs,

📍Terörden 2️⃣6️⃣ şahıs,

📍KOM (Kaçakçılık, Organize) 4️⃣0️⃣0️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4️⃣.4️⃣9️⃣1️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

🚩İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle