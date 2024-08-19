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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu: 4 bin 491 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde düzenlenen Çember operasyonlarında 4 bin 491 firarinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:03 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember operasyonu: 4 bin 491 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular İçin Çember Daralmaya Devam Ediyor❗️

8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ gündür "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-21" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣. 4️⃣9️⃣1️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
📍0-5 yıldır aranmakta olan 4️⃣.4️⃣5️⃣5️⃣ şahıs,
📍5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣9️⃣ şahıs,
📍10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣7️⃣ şahıs "ÇEMBER-21" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
📍Hırsızlıktan 6️⃣9️⃣0️⃣ şahıs,
📍Dolandırıcılıktan 2️⃣9️⃣1️⃣ şahıs,
📍Yağmadan 1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs,
📍Adam Öldürmeden 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs,
📍Cinsel Suçlardan 1️⃣2️⃣8️⃣ şahıs,
📍Narkotik suçlarından 8️⃣6️⃣0️⃣ şahıs,
📍Terörden 2️⃣6️⃣ şahıs,
📍KOM (Kaçakçılık, Organize) 4️⃣0️⃣0️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4️⃣.4️⃣9️⃣1️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

🚩İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

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