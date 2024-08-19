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30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 10:10
30’u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.



Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

5 İŞ GÜNÜ SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
SGK'dan yapılan açıklamada ise düzenlemelerin yayım tarihinden 5 iş günü sonrasında yürürlüğe gireceği bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4A)'ne eklenenler
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4A)'nde düzenlenenler
3) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (EK-4B)' ne eklenenler

GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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