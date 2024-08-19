30’u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.





Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.