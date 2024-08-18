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“Kara Atmaca Füzesi, menzil rekorunu kırarak hedefini vurdu!”

Roketsan’ın geliştirdiği Kara Atmaca Füzesi, atış testinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak hedefini tam isabetle vurdu.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 18:19 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 18:51
Kara Atmaca Füzesi, menzil rekorunu kırarak hedefini vurdu!

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Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Kara Atmaca Füzesi, menzil rekorunu kırarak hedefini vurdu!

Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

'Kara Atmaca', en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi'Kara Atmaca', en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

TAM İSABET BAŞARISI

"Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

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