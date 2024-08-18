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Ticaret Bakanlığı'ndan tütün kaçakçılarına darbe

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 3.3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 adet filtre, bin 455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 09:04 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 09:32
Ticaret Bakanlığı’ndan tütün kaçakçılarına darbe

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların "seyyar depo" yöntemine geçtiği belirlendi.

Bu kapsamda seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları tespit edildi.

Başlatılan operasyonla, üç iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama yapıldı.

Operasyonda neticesinde, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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