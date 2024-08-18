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İstanbul barajları alarm veriyor! 13 günde yüzde 5 düştü atıklar gün yüzüne çıktı! İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul barajlarında 3 Ağustos'tan bu yana yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı. Özellikle Alibeyköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 10:14 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 10:17
İstanbul barajları alarm veriyor! 13 günde yüzde 5 düştü atıklar gün yüzüne çıktı! İstanbul barajlarında son durum ne?

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Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı.

İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 51.36 seviyesine kadar geriledi. Şehrin barajlarının doluluk oranı 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesindeydi. Barajların 13 gün sonra doluluk oranı ise yüzde 52 seviyesine gerileyerek yüzde 5 düştü.

Alibey Barajı ise doluluk oranı yüzde 17,82 ile İstanbul'un en kurak barajı oldu. Mağlova kemerinin büyük bir kısmının gün yüzüne çıktığı görüntüler havadan çekilen karelere yansıdı. Su seviyesi azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatalmış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı.

Yaz aylarında bilinçsiz su tüketimi ve sıcaklar nedeniyle hızlı buharlaşma, yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle su seviyesi hızla azalmaya devam ediyor. Uzmanlar yaz aylarında su tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.



SU SEVİYESİ EN YÜKSEK TERKOS, EN DÜŞÜK SEVİYE ALİBEY BARAJI OLDU
Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 53,14 ve Terkos Barajı yüzde 65,24 ile en yüksek doluluk oranına sahip.

Büyükçekmece Gölü yüzde 49,66 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 55,43 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52,16 Kazandere Barajı yüzde 18.6 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu.

Papuçdere yüzde 31.62 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 59,17 seviyelerinde. Istrancalar Barajı ise yüzde 33.43 oranına kadar düşüş gösterdi.

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