İstanbul barajları alarm veriyor! 13 günde yüzde 5 düştü atıklar gün yüzüne çıktı! İstanbul barajlarında son durum ne?





SU SEVİYESİ EN YÜKSEK TERKOS, EN DÜŞÜK SEVİYE ALİBEY BARAJI OLDU

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 53,14 ve Terkos Barajı yüzde 65,24 ile en yüksek doluluk oranına sahip.