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Yangın provokasyonuna geçit yok! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tek tek çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin 2015'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangına ait olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 23:18
Yangın provokasyonuna geçit yok! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tek tek çürüttü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin 2015'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangına ait olduğunu bildirdi.



DMM'nin sosyal medya hesabından, "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" öne sürülen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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